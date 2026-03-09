Trovato a Chieri a dieci chilometri da casa il cadavere decomposto di Eric Bellini probabilmente è stato vittima di un incidente otto mesi fa

A Chieri, a circa dieci chilometri da casa, è stato trovato il corpo decomposto di un uomo di 47 anni scomparso lo scorso 5 luglio. Si tratta di Eric Bellini, residente a Moriondo Torinese, che probabilmente è rimasto vittima di un incidente otto mesi fa. Il cadavere è stato scoperto nel tardo pomeriggio, in uno stato avanzato di decomposizione.

È quasi certamente di Eric Bellini, il 47enne (verosimilmente non era arrivato a compiere il suo 48° compleanno, che sarebbe stato il 9 luglio) di Moriondo Torinese scomparso nel nulla dallo scorso 5 luglio, il corpo in avanzato stato di decomposizione che è stato scoperto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in un fosso a bordo di via Buttigliera a Chieri, vicino alla centrale elettrica dell'Enel. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina, i vigili del fuoco del distaccamento di Riva presso Chieri, del distaccamento di Avigliana con il carro luci e del nucleo speleo-alpino-fluviale del compando provinciale, oltre al magistrato di turno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

