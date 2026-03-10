Lunedì mattina, nel quartiere Vomero di Napoli, è stato trovato morto impiccato con un lenzuolo Antonio Meglio, un uomo di 39 anni. La sera di giovedì scorso, sullo stesso bus, aveva aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni. Meglio era riuscito a scampare a un tentativo di linciaggio prima di essere trovato senza vita.

È stato trovato impiccato con un lenzuolo Antonio Meglio, l’uomo di 39 anni che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a bordo di un bus ha aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni. Il 39enne era piantonato in ospedale al reparto psichiatrico quando, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe suicidato. Follia a Napoli: sequestra una ragazza sul bus e la pugnala (video) Sottratto al tentativo di linciaggio Chi era Antonio Meglio, scampato al linciaggio. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l’ avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trovato morto impiccato l’accoltellatore della donna sul bus a Napoli: era scampato al linciaggio

Articoli correlati

Suicidio di Antonio Meglio in ospedale a Napoli, impiccato col lenzuolo: aveva accoltellato una donna sul busSi è tolto la vita impicciandosi con un lenzuolo Antonio Meglio, il 39enne che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a...

Follia a Napoli: sequestra una ragazza sul bus e la pugnala (video) Sottratto al tentativo di linciaggioUn grave episodio di violenza ha sconvolto la serata di giovedì 5 marzo nel quartiere Vomero, a Napoli, trasformando un normale tragitto in autobus...

Tutti gli aggiornamenti su Trovato morto

Temi più discussi: Sessantenne trovato impiccato in casa, aperto un fascicolo per istigazione al suicidio; Sessantenne trovato impiccato a Messina, la procura apre un’inchiesta per istigazione al suicidio; Lui trovato morto suicida in casa, la ex fidanzata scomparsa: è giallo; Messina, 60enne trovato impiccato in casa: indagato un commerciante.

Casalmoro, uomo trovato impiccato il giorno dello sfratto: choc nella comunità localeCasalmoro, uomo impiccato trovato in casa durante un tentativo di sfratto: terzo accesso dell’ufficiale giudiziario dopo precedenti tentativi falliti. notizie.it

Si impicca prima di ricevere l’ordinanza di sfratto, trovato morto dall’ufficiale giudiziarioSi è impiccato prima di ricevere l’ordinanza di sfratto dall’ufficiale giudiziario: è successo questa mattina a Casalmoro, nel Mantovano. A trovare l’uomo, un 56enne originario di Leno (Brescia), è st ... blitzquotidiano.it

Capaci, 69enne trovato morto in casa in via Libertà Tragedia nella serata di sabato a Capaci, dove un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Libertà. L’allarme è scattato intorno alle 19.30, quando i figli, preoccupati perché il padr - facebook.com facebook

Neonato trovato morto in culla, tragedia e choc in un’abitazione x.com