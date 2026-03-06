Follia a Napoli | sequestra una ragazza sul bus e la pugnala video Sottratto al tentativo di linciaggio

Giovedì 5 marzo nel quartiere Vomero di Napoli, una giovane passeggera è stata sequestrata da un uomo a bordo di un autobus, che poi ha estratto un coltello e l’ha ferita. L’uomo ha tentato di aggredire anche altri presenti, ma è stato sottratto al linciaggio da alcune persone. L’episodio ha causato grande sconcerto tra i testimoni e ha interrotto bruscamente il normale passaggio sul mezzo pubblico.

Un grave episodio di violenza ha sconvolto la serata di giovedì 5 marzo nel quartiere Vomero, a Napoli, trasformando un normale tragitto in autobus in un vero e proprio incubo per una giovane passeggera. L’autore dell’aggressione è Antonio Meglio, 39 anni, pregressi problemi psichiatrici è stato arrestato dai carabinieri con le pesanti accuse di sequestro di persona e lesioni personali aggravate. La vittima, Alessia Viola, 32 anni, avvocato penalista, è stata accoltellata ripetutamente. È uscita dalla vettura col volto e le mani insanguinate, ma è riuscita a schivare i fendenti più pericolosi. I fatti si sono consumati a bordo di un bus della linea C31 dell’ANM (Azienda Napoletana Mobilit à), mentre il mezzo transitava in via Simone Martini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Follia a Napoli: sequestra una ragazza sul bus e la pugnala (video) Sottratto al tentativo di linciaggio Leggi anche: Napoli, raid di un folle, pugnala avvocato penalista sul bus e rischia il linciaggio: preso Accoltella una sconosciuta sul bus al Vomero: 39enne arrestato dai carabinieri, ha rischiato il linciaggioMomenti di forte paura nella serata odierna in via Simone Martini, zona collinare di Napoli: una 32enne, a bordo di un bus Anm, è stata accoltellata... Tutti gli aggiornamenti su Follia a Napoli sequestra una ragazza.... Discussioni sull' argomento Follia a Nola: accoltella il genero con le forbici dopo una lite, arrestato 58enne; Napoli, era in cura per problemi psichiatrici l'aggressore del bus. La ragazza accoltellata sul bus a Napoli sequestrata per 15 minuti, ora è ricoverata al CardarelliLa ragazza accoltellata ieri e ferita a volto e braccia su un bus a Napoli è stata sequestrata per 15 minuti. Ora è ricoverata in ospedale. L’aggressore 39enne è in carcere a Poggioreale. Segui le not ... fanpage.it Napoli, era in cura per problemi psichiatrici l’aggressore del busNapoli – Quindici minuti di puro terrore, vissuti con la lama di un coltello puntata alla gola. È il bilancio della serata di follia consumatasi ieri per le ... cronachedellacampania.it Da Eurospin è weekend di follia! Fino a domenica 8 marzo noci a 3,99€ al kg! https://www.eurospin.it/weekend-di-follia-2/ #eurospin #laspesaintelligente #weekenddifollia - facebook.com facebook Di storie d’amore tossiche, ossessive, al limite della follia ne abbiamo avute abbastanza al cinema. Il 2026, inaugurato da Wuthering Heights, ha già mostrato quel lato oscuro, intenso e tragico dell’amore. Con The Bride!, Maggie Gyllenhaal, invece, racconta n x.com