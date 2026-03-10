trovati in possesso di hashish e viagra due 20enni sanzionati dalla polizia locale

San Lazzaro, Bologna, 10 marzo 2026 – Due giovani di 20 anni sono stati fermati dalla polizia locale, che ha trovato hashish e viagra tra le loro cose. I due sono stati sanzionati per il possesso di sostanze stupefacenti e farmaci senza prescrizione. L’episodio si è verificato nel centro della città, dove gli agenti hanno fermato i ragazzi durante un controllo di routine.

San Lazzaro (Bologna), 10 marzo 2026 - Due ragazzi di 20 anni sono stati trovati in possess o di alcuni grammi di hashish e una trentina di pasticche di viagra e per questo motivo hanno ricevuto una sanzione amministrativa da parte della polizia locale, impegnata nei controlli sul territorio tra parchi e vie principali della città. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando gli agenti hanno fermato i due ventenni che sono stati perquisiti e trovati in possesso delle pasticche di viagra e di alcuni grammi di hashish. Per entrambi è scattata la segnalazione al Prefetto e la sanzione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

