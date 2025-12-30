Abbandono rifiuti due ' furbetti' sanzionati dalla Polizia Locale di Bientina e Buti | Attenti agli svuotacantine

Da pisatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale di Bientina e Buti ha recentemente individuato due persone responsabili di abbandono di rifiuti, in località Isola e lungo la via Bientinese. I controlli mirati hanno portato all’identificazione e alla sanzione dei responsabili, evidenziando l’importanza di rispettare le norme ambientali. È fondamentale mantenere comportamenti corretti per tutelare il territorio e prevenire il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

I controlli della Polizia Locale di Bientina e Buti hanno portato all'identificazione e alla sanzione dei responsabili di due casi di abbandono di rifiuti, uno in località Isola, l'altro lungo la via Bientinese (SP3), all'intersezione con via del Confine. A seguito di accertamenti e indagini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

