Abbandono rifiuti due ' furbetti' sanzionati dalla Polizia Locale di Bientina e Buti | Attenti agli svuotacantine

La Polizia Locale di Bientina e Buti ha recentemente individuato due persone responsabili di abbandono di rifiuti, in località Isola e lungo la via Bientinese. I controlli mirati hanno portato all’identificazione e alla sanzione dei responsabili, evidenziando l’importanza di rispettare le norme ambientali. È fondamentale mantenere comportamenti corretti per tutelare il territorio e prevenire il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

I controlli della Polizia Locale di Bientina e Buti hanno portato all'identificazione e alla sanzione dei responsabili di due casi di abbandono di rifiuti, uno in località Isola, l'altro lungo la via Bientinese (SP3), all'intersezione con via del Confine. A seguito di accertamenti e indagini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Abbandono rifiuti, due 'furbetti' sanzionati dalla Polizia Locale di Bientina e Buti: "Attenti agli svuotacantine" Leggi anche: Rifiuti, lotta all’abbandono. In due scovati e multati. “Attenti agli svuotacantine” Leggi anche: Segni. Abbandono illecito di rifiuti in un’area periferica del territorio comunale. 70enne segnalato all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Rifiuti lotta all’abbandono In due scovati e multati Attenti agli svuotacantine. Rifiuti abbandonati, la polizia locale apre i sacchi e risale ai responsabili: due multe - “L’abbandono di rifiuti è una condotta illecita su cui come amministrazione stiamo lavorando tantissimo – commenta l’assessora alla Polizia locale Arianna Viscogliosi – come dimostrano le circa mille ... genovatoday.it

Furbetti dei rifiuti beccati e multati grazie alle telecamere: la polizia locale di Muggia non perdona - A Muggia due persone multate per abbandono di rifiuti non pericolosi grazie alle videocamere comunali. nordest24.it

Rifiuti, lotta all’abbandono. In due scovati e multati. “Attenti agli svuotacantine” - Carmassi: “Da anni intrapresa una vera e propria crociata contro i criminali” ... msn.com

Giro di vite ad Eboli contro l'abbandono dei rifiuti: grazie alle fototrappole accertate oltre 1000 violazioni in pochi mesi. Potenziati i controlli sul territorio - facebook.com facebook

Contrasto all'abbandono dei #rifiuti e misure per l' #energia solidale a favore delle famiglie siciliane: sono due delle norme proposte dall'assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità nella Finanziaria. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicili x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.