Foligno trovati in possesso di droga e multati dalla Polizia

A Foligno, due cittadini italiani sono stati multati dalla Polizia per aver detenuto sostanze stupefacenti a uso personale. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo sul territorio volte a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità. La rilevazione e il contrasto alla droga rappresentano una priorità per le forze dell’ordine locali, che continuano a operare con attenzione e professionalità.

