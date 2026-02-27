Atalanta la sfida degli Ottavi di Champions continua a parlare tedesco | sconfitto il Borussia Dortmund la corazzata Bayern

L’Atalanta ha affrontato il Borussia Dortmund negli ottavi di Champions League e ha subito una sconfitta. Nel frattempo, il Bayern Monaco ha battuto la squadra tedesca e si è qualificato ai quarti di finale. La partita si è svolta a Bergamo il 27 febbraio 2026, con il risultato finale che ha determinato l’eliminazione dell’Atalanta dalla competizione.

Bergamo, 27 febbraio 2026 – Continua a parlare tedesco la corsa europea dell'Atalanta. Che negli ottavi di finale di Champions League incrocerà la corazzata Bayern Monaco, capolista della Bundesliga con 60 punti, dopo aver eliminato due giorni fa il Borussia Dortmund, secondo nel campionato tedesco. Curiosamente Borussia e Bayern si affronteranno proprio sabato a Dortmund. Poi, in caso di approdo ai quarti, per la Dea ci sarebbe un'altra corazzata, una tra Real Madrid e Manchester City. Lazar Samardzic, autore del decisivo 4-1 contro il Borussia Dortmund Sconfitta a domicilio Ancora una tedesca sul percorso europeo dei bergamaschi che a novembre avevano battuto a Francoforte l'Eintracht a domicilio per 3-0.