Il duello Buratti | Voglio il Trodica in formato casalingo Matelica in fiducia dopo quattro risultati utili

MATELICA Il Matelica di mister Giuseppe Santoni, forte di quattro risultati utili consecutivi (2 vittorie interne, 2 pareggi esterni), si prepara ad affrontare la difficile trasferta di dopodomani a Trodica, dove l'aspetta un avversario tosto, uno dei più forti del girone che, non a caso, occupa la terza posizione in classifica. Intanto i tifosi biancorossi si godono il ritrovato attacco formato dalla coppia-gol Lamin Turay e Gabriele Tittarelli. Le loro marcature hanno steso domenica il Fabriano Cerreto. "Sono stato contento di segnare la mia prima rete con la maglia del Matelica – dice Touray – soprattutto perché è stato importante per la squadra chiamata a riequilibrare subito le sorti del match".