I viola agganciano in classifica gli uomini di Buratti Palmucci castiga il Trodica Montefano terzo

Palmucci ha segnato il gol che ha permesso alla squadra di salire in classifica, facendo perdere punti al Trodica. La partita si è conclusa con una vittoria che ha avvicinato i viola agli avversari di Buratti in classifica. Durante il match, Palmucci ha sfruttato un'occasione al 12’ del secondo tempo, portando i suoi avanti nel punteggio. Il Trodica ha provato a reagire, ma non è riuscito a evitare la sconfitta. Nel frattempo, il Montefano si piazza al terzo posto, mantenendo il ritmo alto.

TRODICA Strappini, Castignani (34' st Fossi), Bernardi (45' st D'Angelo), Angelucci, Rosolani, Galeotti, Ferretti (34' st Camilloni), Rosolani, Bambozzi, Cornero (12' st Nardacchione), Palmucci, Bonacci (25' st Stampella). A disp: Talozzi, Straccio, Magini, Rombini. All: Bilò.. TRODICA: Febbo, Tardini, Ciaramitaro (33' st Salvemini), Cantarini, Passalacqua, Emiliozzi (25' st Bugaro), Pitronaci (12' st Gobbi), Tringali (12' st Panichelli), Romero (18' st Vanzan), Costa Ferreira, Spagna. A disp: Baldi, Tomassini, Marini, Marcaccio. All: Buratti.. Arbitro: Ghiurca di Torino. Rete: 26' Palmucci. Il Montefano fa valere ancora una volta il fattore campo e batte il Trodica, centrando così l'ottavo successo casalingo su 11 match.