Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André al Tenda

Il 17 dicembre 2025, il Tenda di Arezzo ospiterà «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André», un evento dedicato alla celebrazione della figura e della musica del celebre cantautore italiano. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli amanti della sua eredità artistica.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Ad Arezzo arriva «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André». Lo spettacolo fa tappa al teatro Tenda con un nuovo cast di straordinari musicisti e una nuova voce, incredibilmente vicina a quella di Faber. L’appuntamento sarà al Teatro Tenda di Arezzo, il 1° febbraio alle 20,30. La prevendita dei biglietti è già aperta sul circuito Vivaticket. Lo spettacolo nella stagione 2025-26 torna completamente rinnovato: un ensemble di musicisti professionisti e un’interpretazione vocale autentica restituiscono la forza, la poesia e la delicatezza del repertorio di Fabrizio De André. 🔗 Leggi su Lanazione.it

