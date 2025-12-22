Il club AutoMoto Storiche soffia su venti candeline e brinda a un 2025 ricco di eventi e successi

ANCONA – «Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso ricco di eventi ed è stato anche un anno che ci ha regalato tante soddisfazioni. A parlare è il presidente del Club “AutoMoto storiche” Franco Casamassima che poi aggiunge: «Siamo partiti con la Befana dell'Asi fino al Trofeo del Monte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: La signora della domenica soffia sulle candeline circondata dall'affetto di famiglia, fan e follower

Leggi anche: Natale 2025 a Roma, ricco calendario di eventi e iniziative: il programma completo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

"Metti in moto la solidarietà" è la bellissima iniziativa organizzata da Club Automoto Storiche Treviglio Vespa Club Treviglio e Arcene on the road che ad ogni Natale sostiene una realtà del nostro territorio. Quest'anno sono stati raccolti 1250euro, consegnati - facebook.com facebook