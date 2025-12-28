Innovazioni nella diagnosi dell' infarto | l' ospedale Morgagni-Pierantoni protagonista su Rai Uno
L'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì è stato protagonista di un servizio su Rai Uno, nel Tg1 Medicina, curato dalla giornalista Alma Grandin. Il focus è sulle nuove metodologie e innovazioni nella diagnosi precoce dell'infarto miocardico, un tema di grande rilevanza per la salute pubblica. Questa attenzione sottolinea l'impegno dell'ospedale nel migliorare le procedure diagnostiche e le cure offerte.
L'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì è tornato alla ribalta su Rai Uno con un servizio del Tg1 Medicina, a cura della giornalista Alma Grandin, dedicato alla diagnosi precoce dell'infarto miocardico. Il servizio è andato in onda domenica mattina durante il notiziario delle 8. Il professor. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Diagnosi precoci e più accurate, Morgagni-Pierantoni all'avanguardia: a Forlì un modello di Pet unico in Italia
Leggi anche: Nuovi arredi per la Pediatria: dal Lions Club Forlì Host un importante dono alla Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni
Infarto a 104 anni, sopravvive dopo delicato intervento di angioplastica coronarica la Vigilia di Natale.
Telemedicina, nel Lazio diagnosi in tempo reale dall’ambulanza all’ospedale - Grazie ad un sistema chiamato Telemed, oltre 100 mezzi di soccorso della Capitale e dell’intera Regione saranno in collegamento con i medici del pronto soccorso per garantire un’azione più rapida ... quotidianosanita.it
Mauriziano di Torino. Arriva la diagnosi precoce dell’infarto con la Troponina - “Evidenti anche i benefici ‘organizzativi’, relativi alle tempistiche ed ai livelli di occupazione del Dea, ... quotidianosanita.it
Infarto e ictus, così una App su misura favorirà la diagnosi rapida - ECHAS in pratica riproduce sullo smartphone le domande che i medici pongono ai pazienti quando arrivano al pronto soccorso. laprovinciapavese.gelocal.it
Euronews Health analizza le principali innovazioni mediche dell’anno: diagnosi, terapie e tecnologia al servizio dei pazienti. https://l.euronews.com/yqzR - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.