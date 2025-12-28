Innovazioni nella diagnosi dell' infarto | l' ospedale Morgagni-Pierantoni protagonista su Rai Uno

L'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì è stato protagonista di un servizio su Rai Uno, nel Tg1 Medicina, curato dalla giornalista Alma Grandin. Il focus è sulle nuove metodologie e innovazioni nella diagnosi precoce dell'infarto miocardico, un tema di grande rilevanza per la salute pubblica. Questa attenzione sottolinea l'impegno dell'ospedale nel migliorare le procedure diagnostiche e le cure offerte.

