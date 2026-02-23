Trasporti settimana di scioperi | tra aerei e treni le corse di febbraio si complicano

Una serie di scioperi nel settore dei trasporti causa disagi ai viaggiatori, con aerei e treni che registrano cancellazioni e ritardi. Le agitazioni si concentrano in alcuni giorni di febbraio, creando difficoltà per chi deve programmare gli spostamenti. Le proteste coinvolgono i lavoratori di diverse compagnie, che chiedono miglioramenti salariali e condizioni di lavoro più eque. Le compagnie invitano i passeggeri a verificare lo stato dei propri voli e treni prima di partire.

Febbraio si chiude con una sequenza di scioperi che può creare disagi a chi si sposta, soprattutto perché le agitazioni sono concentrate in pochi giorni. Il calendario riguarda prima il comparto aereo, poi quello ferroviario e, in alcune realtà, anche il trasporto locale: una combinazione che può incidere sia sui viaggi a lunga percorrenza sia sugli spostamenti di città. Il rischio non è solo la cancellazione della singola corsa o del volo, ma anche i cambi di orario, i ritardi e le coincidenze più difficili da gestire, con ripercussioni che possono estendersi alle ore successive. Per questo, in vista degli ultimi giorni del mese, diventa importante monitorare aggiornamenti e avvisi dei gestori prima di partire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Febbraio mese nero per i trasporti: treni, aerei, bus e metro, le date degli scioperiFebbraio si apre con un calendario di scioperi che mette in crisi il trasporto in tutta Italia.

Scioperi di febbraio, trasporti nel caos: stop aerei, treni e bus. Le date da segnare sul calendarioA febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.

Nuovi scioperi dopo la tregua olimpica. Tre giorni di fermate per autobus, aerei e treniDopo la tregua forzata vista le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il settore dei trasporti torna a fermarsi. Febbraio si chiude con tre giorni di scioperi che coinvolgono trasporto ... ilmessaggero.it

Scioperi 25, 26 e 27 febbraio: gli orari degli stop ad aerei, treni e mezzi pubbliciSono caratterizzati dagli scioperi gli ultimi giorni di febbraio 2026, con disagi in trasporto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale ... quifinanza.it

