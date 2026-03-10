Tre pecore viziose di Eduardo Scarpetta al teatro Finamore di Gessopalena

Al teatro Finamore di Gessopalena, la Compagnia di Zazà presenta la commedia “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta. La rappresentazione vede protagonisti gli attori della compagnia che interpretano i personaggi del classico teatrale, portando in scena la famosa opera dell’autore napoletano. La messa in scena si svolge nel rispetto delle tradizioni teatrali e coinvolge il pubblico presente in sala.

La Compagnia di Zazà torna al teatro Finamore di Gessopalena e porta in scena "Tre pecore viziose" di Eduardo Scarpetta. L'appuntamento è per domenica 15 marzo, alle ore 18. Con la regia e l'adattamento di Salvatore Pinto, la celebre farsa rivive in una brillante versione anni '70, tra equivoci, travestimenti e irresistibile comicità. Una satira travolgente sulla piccola borghesia napoletana, che farà ridere e divertire. Il costo del biglietto è di 15 euro. Per informazioni: Alessandro: 3454054310; Alice: 3454053706; Sara: 3209438219; Nicoletta: 3290357415; Federica: 3347263802; Antonio: 3803672081.

