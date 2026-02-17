Una divertente commedia dialettale al teatro Finamore di Gessopalena

Il teatro Finamore di Gessopalena ospita domenica 22 febbraio alle 18 una commedia dialettale, perché la compagnia Atriana di Atri vuole divertire il pubblico con una pièce brillante. La rappresentazione, intitolata “Che sce' benedette sti badante”, porta in scena una storia divertente scritta e diretta da Giancarlo Verdecchia, che utilizza l’umorismo per raccontare le vicende di personaggi legati alla vita quotidiana. La pièce si svolge in un ambiente familiare, con attori che interpretano ruoli tipici della cultura locale.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) La storia è ambientata in una tipica casa abruzzese, dove la quotidianità ruota attorno a Gregorio, anziano e bisognoso di assistenza, e alla nuora Ginevra, cuore operativo della famiglia. Tra tensioni domestiche, dispetti, stanchezza e situazioni paradossali, la richiesta di assumere una badante diventa il motore di una serie di equivoci e momenti comici che riflettono, con leggerezza, temi molto reali. Il dialetto teramano e i caratteri vivaci dei personaggi trasformano la scena in uno specchio divertente della vita familiare, dove affetto, esasperazione e solidarietà si intrecciano continuamente.🔗 Leggi su Chietitoday.it

"L’eredità", al Teatro President la commedia della Compagnia dialettale Egidio CarellaIl 21 febbraio, alle 21, al Teatro President si tiene

Commedia dialettale al teatro Troisi di Nonantola, le avventure di “Arturo Meneghini”Questa sera al teatro Troisi di Nonantola va in scena “Arturo Meneghini”, una commedia dialettale in due atti scritta da Antonio Guidetti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.