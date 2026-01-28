Ubriachi al volante tre denunce

I carabinieri di Piacenza hanno denunciato tre uomini per aver guidato in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga. I controlli sono scattati dopo alcuni incidenti nei comuni di Podenzano e Monticelli. Tre uomini sono finiti nei guai, tutti per aver messo a rischio sé stessi e gli altri sulle strade.

Tre automobilisti sono stati identificati dopo incidenti stradali a Podenzano, Monticelli e Cadeo. Ritirate le patenti e sequestrati i veicoli I carabinieri del comando provinciale di Piacenza hanno denunciato tre uomini per gravi violazioni al codice della strada, tutte riconducibili alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, connessi ad incidenti stradali avvenuti nei comuni di Podenzano, Monticelli e Cadeo. Nel primo episodio, avvenuto la sera del 25 gennaio intorno alle 19:30 a “Crocetta” di San Polo, frazione del comune di Podenzano, i carabinieri di Pontenure hanno denunciato un piacentino di 28 anni, trovato alla guida di un’Audi A3 incidentata e ferma sul ciglio della provinciale 6.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Piacenza incidenti Ubriachi al volante: tre denunce e quattro patenti ritirate Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno intensificato i controlli stradali, dedicando particolare attenzione alla prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol. Tre ubriachi al volante e un quarto alla guida senza patente: 4 denunce in poche ore Nelle ultime ore, i carabinieri di Portomaggiore hanno denunciato quattro persone per guida pericolosa e irregolarità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ubriaco alla guida di un monopattino, denunciato dalla Polizia di Stato Ultime notizie su Piacenza incidenti Argomenti discussi: Ubriachi al volante: tre denunce e quattro patenti ritirate; Polizia Locale, weekend di controlli a Verona: 898 veicoli verificati e tre ubriachi al volante; Ubriachi al volante, dall'inizio dell'anno ritirate sette patenti; Nove incidenti, tre ubriachi al volante, 382 divieti di sosta a Verona. Nove incidenti, tre ubriachi al volante, 382 divieti di sosta nel weekend a VeronaIl fine settimana della polizia locale sulle strade di Verona: nove incidenti, tre ubriachi alla guida, 382 multe per divieto di sosta. veronaoggi.it Rivolta d'Adda, ubriaco al volante provoca un incidente: denunciato 29enne milaneseLo schianto è avvenuto all’alba del primo giorno dell’anno, quando il conducente ha perso il controllo del suo veicolo e il suo tasso alcolemico è risultato di quasi tre volte superiore al limite ... msn.com In manette per spaccio un matelicese e un settempedano. Sanzionati anche ubriachi al volante e un giovane positivo alla cocaina facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.