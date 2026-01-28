Ubriachi al volante tre denunce

I carabinieri di Piacenza hanno denunciato tre uomini per aver guidato in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga. I controlli sono scattati dopo alcuni incidenti nei comuni di Podenzano e Monticelli. Tre uomini sono finiti nei guai, tutti per aver messo a rischio sé stessi e gli altri sulle strade.

Tre automobilisti sono stati identificati dopo incidenti stradali a Podenzano, Monticelli e Cadeo. Ritirate le patenti e sequestrati i veicoli I carabinieri del comando provinciale di Piacenza hanno denunciato tre uomini per gravi violazioni al codice della strada, tutte riconducibili alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, connessi ad incidenti stradali avvenuti nei comuni di Podenzano, Monticelli e Cadeo. Nel primo episodio, avvenuto la sera del 25 gennaio intorno alle 19:30 a “Crocetta” di San Polo, frazione del comune di Podenzano, i carabinieri di Pontenure hanno denunciato un piacentino di 28 anni, trovato alla guida di un’Audi A3 incidentata e ferma sul ciglio della provinciale 6.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

