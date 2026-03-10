Tre furti in pochi giorni in un noto supermercato | lo sfogo dei titolari - VIDEO

In pochi giorni, un supermercato di Agnano ha subito tre furti, causando preoccupazione tra i titolari. Secondo quanto riferito, alcuni clienti sono riusciti a portare via merce senza essere fermati, eludendo i controlli. La situazione ha portato gli esercenti a esprimere il loro disappunto attraverso uno sfogo pubblico, accompagnato da un video.

Un noto supermercato di Agnano ha subito diversi furti nell'ultimo periodo. Alcuni clienti"furbetti" sarebbero riusciti a portare via diversa merce dallo store, eludendo ogni tipo di controllo. Dopo l'ennesimo caso, i titolari hanno deciso di denunciare tutto sui social, condividendo anche alcune immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. "Questo è il Supermercato Eté ad Agnano, non so se siamo stati presi di mira, ma é la terza volta in 20 giorni che subiamo furti di merce di valore. Addirittura persone capaci di non far suonare i taccheggi di protezione attraverso fogli di carta argentata.", si legge nel post che accompagna le immagini, condiviso anche dal deputato Borrelli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

