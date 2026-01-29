gioia salvatori al teatro villa pamphilj con i suoi esercizi

Questa domenica mattina al Teatro Villa Pamphilj di Roma, Gioia Salvatori porta in scena il suo spettacolo “Esercizi per combattere sé stessi”. L’appuntamento è alle 11, e l’autrice e attrice si prepara a coinvolgere il pubblico con un testo che affronta il tema della lotta interiore. La sala si riempie di spettatori pronti a seguire un’ora di teatro intenso e diretto.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Esercizi per combattere sé stessi di Gioia Salvatori. Dove e Quando: Teatro Villa Pamphilj, Roma; domenica 1° febbraio alle ore 11.30. Perché: Un monologo ironico e surreale accompagnato da musica dal vivo per ridere delle nostre contraddizioni. L’appuntamento domenicale con la cultura romana si arricchisce di una proposta che mescola sapientemente l’indagine psicologica, la satira di costume e la performance musicale. Il Teatro Villa Pamphilj, immerso nel cuore del verde storico della Capitale, si conferma un presidio fondamentale per la drammaturgia contemporanea ospitando Gioia Salvatori. 🔗 Leggi su Ezrome.it

