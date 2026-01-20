Sei trattori rubati nelle campagne di Crema denunciati tre uomini di una banda organizzata

Nelle campagne di Crema, sono stati rubati sei trattori, di cui tre sono stati recuperati. Tre uomini, ritenuti membri di una banda organizzata, sono stati denunciati in relazione all’episodio. Le indagini proseguono per approfondire eventuali collegamenti e individuare gli altri responsabili.

Tre uomini sono stati denunciati per sei furti aggravati al termine di un'operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Crema nelle campagne del Cremasco. I responsabili, tutti residenti in provincia di Milano e già noti alle forze dell'ordine, sono stati individuati dopo una serie di colpi messi a segno nel mese di luglio 2024 ai danni di aziende agricole locali. L'attività investigativa ha portato al recupero di tre trattori rubati, mentre le indagini proseguono per rintracciare i mezzi mancanti e possibili complici. L'inchiesta è partita dopo una serie di furti aggravati avvenuti nelle notti di luglio 2024 nelle campagne del Cremasco.

