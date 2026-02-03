Maturità 2026 il preside Ludovico Arte | Molti docenti temono che le discipline escluse dall’orale vengano abbandonate Che senso ha studiare se poi non si porta all’esame?

Il preside Ludovico Arte dell’Istituto Marco Polo di Firenze lancia l’allarme sulla riforma dell’esame di Stato. Durante una trasmissione radiofonica, Arte ha detto che molti docenti sono preoccupati: temono che le discipline escluse dall’orale vengano abbandonate. “Che senso ha studiare se poi non si porta all’esame?” ha aggiunto. La nuova formula dell’esame centrale nel dibattito nazionale, con opinioni contrastanti tra chi la supporta e chi, come il preside, critica le possibili conseguenze.

Il nuovo esame di Stato diventa centrale nel dibattito nazionale. Durante la trasmissione "Tutti in classe" condotta da Paola Guarnieri su Radio 1 e Raiplay Sound, il dirigente scolastico Ludovico Arte dell'Istituto Marco Polo di Firenze ha espresso critiche significative sulla riforma voluta dal Ministero. Il colloquio orale rappresenta la principale novità: non esiste più la prova multidisciplinare introdotta nel 1999, basata su uno spunto da cui sviluppare collegamenti tra diverse materie. Da giugno gli studenti affrontano quattro discipline specifiche, determinate dai quattro commissari d'esame più il presidente.

