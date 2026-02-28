Venerdì 27 febbraio un tram della linea 9 è deragliato a Milano all'altezza di viale Vittorio Veneto. Il mezzo si è schiantato contro un ristorante, causando danni significativi alla struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Gravi i danni al ristorante contro cui si è schiantato nella giornata di venerdì 27 febbraio il tram della linea 9 deragliato all'altezza di viale Vittorio Veneto. A causa del deragliamento e del violento schianto contro l'edificio due passeggeri sono morti e 49 sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Tram deragliato a Milano, i danni al ristorante contro cui si è schiantato

Tram deragliato a Milano, il mezzo finisce accartocciato contro un muro: le prime immagini dei soccorsi – VideoSul posto numerose ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine che stanno cercando di completare le operazioni di soccorso.

Tram deragliato a Milano, le prime immagini durante e dopo la rimozione del mezzo AtmDue morti e 48 feriti, è il bilancio del tragico incidente avvenuto venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano. Il tram della linea 9 è deragliato ... lapresse.it

Tram deragliato a Milano, indagine per omicidio colposo: sequestrato il cellulare del conducenteMi sono sentito male e non ho attivato lo scambio, ha spiegato il conducente, la cui versione è al vaglio della Procura: cellulare sequestrato, alcol test negativi ... affaritaliani.it

Milano: tram deragliato, due morti e sale a 54 il numero dei feriti. Il conducente: "Stavo male e non ho attivato lo scambio" x.com