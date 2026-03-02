Robata Kan il ristorante distrutto dal tram deragliato | cerchiamo di affrontare la situazione con positività

Il ristorante Robata Kan, situato vicino alla linea 9 del tram, è stato completamente distrutto a causa del deragliamento avvenuto il 2 marzo 2026 a Milano. L’incidente ha coinvolto un tram che, uscito dai binari, ha causato danni ingenti alla struttura, lasciando senza locale i proprietari e creando disagi tra i clienti e i residenti della zona.

Milano, 2 marzo 2026 – Sono fra le “vittime” del drammatico incidente che ha coinvolto il tram della linea 9. Titolari e lavoratori di Robata Kan, il ristorante giapponese contro le cui vetrine il mezzo Atm impazzito ha terminato la sua corsa, non sono stati toccati nel fisico ma dovranno pagare comunque un prezzo alto alla tragedia costata la vita a due persone, con un periodo di chiusura che si annuncia prolungato. Tram deragliato, ragazze portano fiori sul luogo dell'incidente (atex.dam.standard.Video - p.DamVideoScripted) I dipendenti presenti in quel momento in cucina, infatti, si sono visti arrivare il veicolo praticamente addosso, ma sono rimasti illesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Temi più discussi: Ci siamo ritrovati il tram addosso, terrore nella cucina del ristorante giapponese: Il boato, lo scossone. Ha sfondato il muro; Milano, tram deragliato: Zelo in lutto per Ferdinando Favia; Il ristorante colpito dal tram, 'sembrava una scena post guerra'; Urla e lacrime dei feriti, una scena apocalittica. Tra gli inquilini del palazzo colpito dal tram a Milano.

