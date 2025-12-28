Tragedia a Firenze persona investita sui binari | ritardi per Alta Velocità e Intercity
A Firenze, alla stazione di Rifredi, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una donna investita da un treno in transito, con conseguente decesso. L'accaduto ha causato ritardi nelle partenze e negli arrivi dei servizi Alta Velocità e Intercity. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha profondamente colpito la comunità locale.
Dramma alla stazione di Firenze Rifredi, dove oggi una donna è morta dopo essere stata investita da un treno in transito. Stando a quanto riferito sino ad ora, l'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 di questo pomeriggio, domenica 28 dcicembre. Un treno in transito ha investito una donna di 41 anni che si trovava sui binari. Ovviamente è stato dato immediatamente l'allarme e sul posto sono intevenuti i soccorsi. Tutti i treni sono stati immediatamente bloccati per consentire le operazioni. Tutta la circolazione del nodo di Firenze è stata interrotta, cosa che ha portato a ritardi. Maggiori ripercussioni hanno interessato la dorsale tirrenica, con disagi sia per la linea convenzionale che l'Alta velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
