Tragedia nella stazione italiana travolta dal treno a folle velocità Scena atroce

Mattinata di profondo dolore e caos ferroviario alla stazione di Monfalcone, dove nelle prime ore di oggi, martedì 10 marzo, una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno in transito. La tragedia si è consumata poco prima delle 6:00, paralizzando immediatamente l’intera circolazione sulla linea Venezia-Trieste. L’allarme ha mobilitato un ingente dispiegamento di forze, tra cui polizia ferroviaria, vigili del fuoco e personale sanitario, ma per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno dovuto operare a lungo per le operazioni di recupero della salma e per consentire alle autorità di effettuare i necessari rilievi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

