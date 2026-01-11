Trovata morta nel suo appartamento di Verona una donna incinta

Una donna di 39 anni, originaria del Kenya, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Verona, in via Taormina, domenica 11 gennaio. La vittima era incinta. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Una donna di 39 anni, originaria del Kenya, è stata trovata morta nel pomeriggio di domenica 11 gennaio nella sua abitazione di Verona in via Taormina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e la squadra scientifica che sta procedendo con gli accertamenti e i rilievi. La. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Donna trovata morta nel suo appartamento, sul corpo segni di violenza. non si esclude il femminicidio Leggi anche: Rogo nell'appartamento in centro a Riccione: trovata morta una donna di Milano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Donna trovata morta in casa. Carabinieri sul posto; Non si presenta al lavoro, le colleghe si preoccupano e lanciano l'allarme: Antimina Cesarano trovata morta in casa a Osimo; Mantova, 31enne trovata morta in casa: la famiglia si oppone alla richiesta di archiviazione; Donna di 70 anni trovata morta in strada, l'allarme lanciato dai vicini di casa. Chi era Luna Falchi, la 26enne trovata morta in casa dalla mamma a Siena: appartamento sotto sequestro - È Luna Falchi la ragazza di 26 anni trovata morta ieri, lunedì 29 dicembre, nel suo appartamento in via Bernardo Tolomei a Siena: disposta l'autopsia ... fanpage.it

Luna Falchi trovata morta in casa dalla mamma: aveva 26 anni. Sequestrato l’appartamento, disposta l’autopsia - È in questo clima che, a Siena, è stata scoperta la morte di Luna Falchi, 26 anni, trovata senza vita nel suo ... leggo.it

VALSUSA, INCHIESTA SULLA POLIZIOTTA TROVATA MORTA A BARDONECCHIA: "VOLEVA LASCIARE LA DIVISA" - facebook.com facebook

Donna trovata morta in un cortile a Milano, pubblicata la foto della vittima: l’appello per identificarla x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.