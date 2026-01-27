Scoppia un incendio in un appartamento a Brescia | morta una donna e nove feriti

Un incendio si è sviluppato ieri sera in via Monte Nero a Brescia, coinvolgendo un intero edificio. Nell’incidente una donna ha perso la vita e nove persone sono rimaste ferite. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di soccorso sono state immediate.

Ieri sera è divampato un incendio in via Monte Nero a Brescia. Le fiamme sono partite da un appartamento hanno coinvolto poi tutto l'edificio. Si sono registrati un morto e nove feriti. Il palazzo è stato evacuato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Brescia Incendio

Un incendio domestico a Orzinuovi, causato da una sigaretta lasciata accesa, è costato la vita a Maria Teresa Brognoli, donna paralizzata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Come sono morti i 3 carabinieri nello scoppio del casolare a Castel D'Azzano: la videoricostruzione

Ultime notizie su Brescia Incendio

Argomenti discussi: Scoppia un incendio in un appartamento; Prati, paura nel palazzo: scoppia un incendio nell'ascensore; Scoppia un incendio in un negozio di bici elettriche a Milano: soccorse 22 persone, 4 ricoverate; Polesine, scoppia un incendio a partire dal garage: due persone escono appena in tempo.

Scoppia un incendio in un appartamento a Brescia: morta una donna inferma e nove feritiIeri sera è divampato un incendio in via Monte Nero a Brescia. Le fiamme sono partite da un appartamento hanno coinvolto poi tutto l’edificio. Si sono registrati un morto e nove feriti. Il palazzo è s ... fanpage.it

Scoppia un incendio in un negozio di bici elettriche a Milano: soccorse 22 persone, 4 ricoverateUn incendio è scoppiato nella mattinata del 25 gennaio in un negozio di biciclette in zona Certosa a Milano. Il palazzo è stato evacuato, 22 persone sono state medicate e 4 di loro ricoverate in ... fanpage.it

Porto Recanati, scoppia l'incendio all'undicesimo piano: famiglia in fuga e appartamento inagibile - facebook.com facebook

Il #26gennaio 1904 un incendio scoppia alla Biblioteca di Torino, forse generato dalle stufe collocate negli alloggi dei custodi, nel sottotetto. 5 delle 38 sale di cui era composta la biblioteca sono completamente distrutte. Le perdite più gravi avvengono alla sal x.com