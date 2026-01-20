Ecatombe sulla Palermo-Sciacca le soluzioni targate Anas | Autovelox tutor sorpassometri e occhi di gatto

Un grave incidente sulla Palermo-Sciacca si aggiunge alle recenti criticità della strada. Anas interviene con soluzioni come autovelox, tutor, sorpassometri e occhi di gatto per migliorare la sicurezza. L'incidente, che ha causato la perdita di vita di un 38enne, evidenzia l'importanza di interventi efficaci per prevenire tragedie simili e garantire maggiore tutela agli utenti.

Palermo–Sciacca, ecco i nuovi interventi promessi: vertice Pd–Anas sulla sicurezzaIl tratto della strada statale 624 tra Palermo e Sciacca continua a essere oggetto di attenzione pubblica e politica.

“Strada della morte”, vertice Pd-Anas: ecco i lavori previsti sulla Palermo-SciaccaIl vertice tra il Partito Democratico e Anas ha annunciato interventi sulla Statale 624 Palermo-Sciacca, nota come “la strada della morte” per la sua pericolosità.

