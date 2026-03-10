Il traffico a Roma alle 11:30 del 10 marzo 2026 presenta alcune criticità in diverse zone della città. La rete di informazione sulla mobilità, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala situazioni di congestione e rallentamenti lungo alcune arterie principali. La situazione viene aggiornata regolarmente e comunicata attraverso i canali ufficiali di informazione sulla mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo c'è traffico in viale dei Colli Portuensi in Viale Trastevere sui Lungotevere Tebaldi e dei Sangallo in via Gregorio VII in via Cipro in via Aurelia in via della Pineta Sacchetti via di Torre Specchia via Trionfale in via Flaminia via Salaria sulla circonvallazione Salaria & via Nomentana forte traffico anche in via Pinciana lungo il tratto Urbano della A24 in via Merulana via Nazionale su alcuni tratti di via Tuscolana & via Appia Nuova sulla Colombo in zona Eur è sul Raccordo Anulare tra via Casilina e via Appia È tra la Pontina è l'autostrada roma-fiumicino https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-03-2026 ore 11:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree...

Traffico Roma del 03-01-2026 ore 11:30Luceverde Roma Bentrovati traffico previsto piuttosto intenso Anche per l'affluenza di turisti presenti in città per trascorrervi il ponte...

Le ragioni del NO

Altri aggiornamenti su Traffico Roma del

Temi più discussi: Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma; Cortona si prepara ad accogliere la Tirreno Adriatico, le cose da sapere; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; Via Roma chiusa, a Corneto traffico quasi triplicato. Ma la città sta collaborando.

Traffico Roma del 10-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e traffico traffico è talmente indicato intenso Data l'ora se ho tutte le strade ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente uno sulla direttrice Roma Napoli tra Valmontone e Colleferro ... romadailynews.it

Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook