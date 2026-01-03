Traffico Roma del 03-01-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 3 gennaio 2026 alle 11:30 risulta piuttosto intenso, principalmente a causa dell'affluenza di turisti durante il ponte dell’Epifania. Per agevolare gli spostamenti, sono attivi servizi di trasporto supplementari e le zone a traffico limitato (ZTL) del centro e del Tridente. Si segnalano inoltre modifiche temporanee alla viabilità per eventi sportivi e esigenze di emergenza, con dettagli disponibili sul sito Roma.

Luceverde Roma Bentrovati traffico previsto piuttosto intenso Anche per l'affluenza di turisti presenti in città per trascorrervi il ponte dell'epifania primo lungo ponte di questa appena iniziato ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuita e free1 free 2 e la elettrica 100 le prime due in partenza a rispettivamente da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 mentre il 100 si sposta tra via Veneto il tridente Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni dalle 9 alle 20 Attiva sempre fino al 6 gennaio la ZTL del centro con orario 6:30 di notte mentre la ZTL del Tridente e attiva dalle 6:30 alle 20 domani domenica 4 gennaio alle 12:30 all'Olimpico per La diciottesima giornata di campionato Serie A La Lazio ospiterà il Napoli previste le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio sempre domenica spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop scatterà 9 e si protrarrà fino alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge il fermo si ripeterà poi lunedì dalle 16 alle 22 ed ancora martedì 6 gennaio dalle 9 alle 22 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

