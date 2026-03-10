Traffico Lazio del 10-03-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 di oggi, sulla A1 tra Valmontone e il tratto successivo, è stato segnalato un incidente che ha causato rallentamenti nel traffico sulla tratta Roma-Napoli. La situazione ha coinvolto alcuni mezzi e si sta monitorando la situazione per eventuali sviluppi. Le autorità stanno intervenendo per gestire la circolazione e limitare i disagi ai veicoli in transito.

Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli da poco segnalato un incidente tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli incidente ha coinvolto due camion e momento si transita su due corsie e segnalato un km di coda in aumento a Roma traffico intenso sul raccordo anulare con code e rallentamenti in carreggiata interna tra la Cassia bis e via Tiburtina e tra via Casilina e via Ardeatina code a tratti in direzione euro e sulla Roma Fiumicino tra il raccordo è via del Cappellaccio nel quadrante Nord permangono code sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti in direzione tangenziale analoga situazione su via Flaminia tra la