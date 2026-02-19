Interventi di potatura | investimento di 60mila euro per la cura del verde pubblico in diverse aree

L’amministrazione di Gambettola ha deciso di investire 60mila euro per potare gli alberi nelle strade e nei parchi della città. La causa è il bisogno di mantenere il verde pubblico più sicuro e decoroso. La città ha individuato le aree più a rischio e ha programmato interventi di potatura sia ordinaria che straordinaria. Questa operazione mira a prevenire danni causati da rami fragili o malati. I lavori sono iniziati questa settimana e proseguiranno nelle prossime settimane in diversi punti di Gambettola.

“Questo primo pacchetto di potature – dichiarano il sindaco Eugenio Battistini e l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Pavolucci – è il risultato di un lavoro costante di ascolto e di verifica sul territorio" L’amministrazione comunale di Gambettola ha avviato un primo pacchetto di interventi di potatura straordinaria e ordinaria sul patrimonio arboreo cittadino, per un investimento complessivo di 60.000 euro. Le operazioni straordinarie interesseranno viale Carducci, piazza Aldo Moro e il parco Bonandi, aree particolarmente frequentate e oggetto, nel tempo, di numerose segnalazioni da parte dei cittadini.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Nocera Superiore, prosegue il programma di cura e manutenzione del verde pubblicoA Nocera Superiore proseguono gli interventi di cura e manutenzione del verde pubblico. Levante, il Comune affida ai residenti la cura del verde: partono le adozioni delle aree pubblicheIl Comune di Levante ha deciso di affidare ai residenti la cura di alcune aree verdi pubbliche nel quartiere Madonna del Freddo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Comune si compra un trattore: 90mila euro, ma fa risparmiare; Suzzara, al via il grande intervento di cura e sicurezza del verde urbano. La stabilità produttiva dell’olivo passa dalla potatura mirataLa potatura dell’olivo interviene sullo sviluppo della pianta per regolare i rapporti tra vegetazione e produzione, incidendo su produttività e stabilità. informatoreagrario.it Potatura melograno: forma, tempi e cura dei tagliLa cura dei tagli nella potatura melograno è fondamentale per una rapida guarigione e per bloccare l’ingresso di patogeni. I tagli netti e inclinati favoriscono la cicatrizzazione naturale: la pianta ... microbiologiaitalia.it Gli interventi rientrano nel piano di rigenerazione e potatura del Comune partito lo scorso 2 febbraio che interesserà in una prima fase 1455 alberature facebook