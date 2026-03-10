Tra intimo e denim

Il mondo del cinema e l’industria della moda sono sempre più intrecciati, con eventi e sfilate che spesso si sovrappongono a première e festival. Attrici, attori e stilisti partecipano a occasioni che uniscono passerelle e proiezioni, creando un ponte tra due settori che si influenzano a vicenda. Le collaborazioni tra case di moda e produzioni cinematografiche sono frequenti e visibili.

R iti di passaggio. Il mondo del cinema e l’industria della moda rappresentano ormai due realtà profondamente connesse e in costante dialogo. Le figure simbolo dell’ entertainment si trasformano spesso nei testimonial più desiderati da brand e maison, nonché negli ospiti più attesi di sfilate ed eventi. Come dimostra l’ultima campagna di Calvin Klein con Dakota Johnson. Dakota Johnson, la musa contemporanea del nuovo Valentino X L’attrice, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, è infatti la più recente interprete dell’ intimo e del denim del marchio statunitense. Sensuale, provocante e sempre autoironica, con il progetto targato Calvin Klein Dakota Johnson cementifica il suo status di icona di stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra intimo e denim Articoli correlati L’attrice interpreta la campagna primavera del brand tra denim anni ’90 e intimo ultraleggero: «A volte la cosa più sensuale è semplicemente essere»Minimalismo, provocazione, semplicità, leggerezza e, soprattutto, pochi vestiti addosso. Denim su denim su denim: Chanel omaggia il tessuto cult con una collezione make upIndossata nei suoi differenti look da Lily-Rose Depp, Ambassador della Maison, è dotata di un forte senso di indipendenza. Zara Early Spring Try-On | Style Over 40 Tutto quello che riguarda Tra intimo e denim Temi più discussi: Assoluto contemporaneo; Dakota Johnson in intimo sui social fa impazzire i fan; Feid e Charlie Hunnam | Stone Island Denim Research SS26 Campaign; Dakota Johnson è il nuovo volto di Calvin Klein. Amazon Essentials: tra denim e activewear, lo stile quotidiano diventa smart!Un guardaroba funzionale, comodo, fatto di capi confortevoli e perfetti da indossare everyday e, perché no?, possibilmente a un prezzo friendly! Amazon Essentials, la linea di abbigliamento del gruppo ... grazia.it Eva Herzigova firma una capsule con Roy Roger’s: il denim diventa sartorialeUna collezione in edizione limitata creata dalla supermodella e attrice rimette al centro gli essenziali del guardaroba femminile e li rilegge con rigore artigianale ... corriere.it «Mi piacciono gli uomini che ti regalano l’intimo, è una cosa carina, e anche utile. E' un modo per capire cosa si aspettano da te, che immagine abbiano della tua sensualità: puoi scoprire che il tuo compagno ti veda come non avevi mai avuto il coraggio di im - facebook.com facebook