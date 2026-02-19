Chanel ha lanciato una collezione di cosmetici ispirata al denim, per celebrare il tessuto simbolo del suo stile. La decisione nasce dall’osservazione del grande successo delle tendenze fashion che combinano capi in denim su denim. La linea include rossetti, ombretti e blush con dettagli e colori che richiamano le sfumature del jeans. Un esempio concreto sono gli smokey eye in tonalità blu e i packaging effetto stoffa. La collezione si rivolge a chi desidera un look casual ma raffinato.

Tre volte denim. Chanel Beauty offre una nuova trama creativa alla tendenza moda denim su denim (o double denim). Alla maniera molto moderna di abbinare giacche e camice e top in denim con gonne e pantaloni dello stesso tessuto (anche se con lavaggi differenti), la Maison offre una terza via: quella di abbinare all’outfit, anche il trucco. Nasce così la Denim Make Up Collection. Versatile quanto la stoffa robusta e geniale a cui si ispira, permette di adattarsi a molte e diverse personalità. Tutte impersonate da Lily-Rose Depp, Ambassador di Chanel. Denim Make Up Collection: il trucco in blue jeans firmato Chanel. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Denim su denim su denim: Chanel omaggia il tessuto cult con una collezione make up

Samira Lui a Verissimo anticipa la primavera con il look total denimSamira Lui ha scelto di indossare un look total denim per la sua apparizione a Verissimo.

In versione sartoriale o in denimLa moda torna a sorprendere con capi che sembravano passati di moda.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.