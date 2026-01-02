La Vecchia dell' Aceto | walking tour alla scoperta della storia dell' avvelenatrice Giovanna Bonanno

Da palermotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Palermo settecentesca, sinistra e misteriosa, dove passioni clandestine, tradimenti, complotti e vendette si mescolano in un unicum dalle tinte purpuree e nere: è questa la cornice all'interno della quale si consuma uno dei casi di cronaca nera più controversi di Sicilia: la vicenda. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: La vecchia dell'aceto, Giovanna Bonanno e l'acqua velenosa

Leggi anche: Palermo da brividi, il volto oscuro della città: walking tour alla scoperta di angoli misteriosi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.