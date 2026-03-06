piano di coreglia alle battute finali il cantiere del parcheggio bernardini

I lavori al parcheggio “Bernardini” di Piano di Coreglia sono in fase di conclusione, con il cantiere che procede rapidamente. Quando sarà terminato, il numero di posti auto raddoppierà rispetto all’attuale disponibilità. L’inaugurazione ufficiale è programmata entro il mese di maggio.

Proseguono a ritmo serrato i lavori al parcheggio “Bernardini“ di Piano di Coreglia: a regime si raddoppiano i posti attualmente disponibili, mentre entro il mese di maggio è prevista la inaugurazione ufficiale. Un’area, quella compresa tra via Case d’Andrea e via di Ghivizzano, che ha cambiato completamente volto alla frazione di Piano di Coreglia, trasformandolo in un luogo identitario, al servizio della scuola, dei giovani, degli anziani, praticamente un’area di sosta modulare, all’occorrenza utilizzabile anche per iniziative ludico ricreative. Ulteriori 39 posti auto che vanno così a completare l’offerta dei servizi ai cittadini. La riqualificata superficie sarà adeguatamente illuminata, grazie anche a un impianto di pannelli solari posto al di sopra di una pensilina centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

