Lazio Lotito su stadio | Per il Flaminio siamo alle battute finali

Lazio, Lotito annuncia i progressi sul progetto dello stadio Flaminio. La presentazione dello schema di contratto è prevista per la prossima settimana, con l’obiettivo di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità. L’investimento previsto mira a valorizzare il quartiere e a portare benefici alla comunità locale, segnando un passo importante verso la realizzazione del nuovo impianto.

“Noi presenteremo lo schema di contratto la prossima settimana, se andrà bene si valuterà la pubblica utilità e non dovrebbero esserci problemi perché investiamo milioni a beneficio della collettività cercando di valorizzare la zona. Poi si avrà la conferenza dei servizi presentando il progetto esecutivo”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine della cerimonia per il 126° anniversario della fondazione del club che si è tenuta presso il Parco dei Daini a Villa Borghese. “È un quadro a breve, abbiamo perso qualche mese ma l’iter di altre squadre è durato anni. Tre anni per iniziare i lavori? Questo è un tempo ragionevole, speriamo non ci siano rallentamenti, noi faremo di tutto per accelerare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

