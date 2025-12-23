Un episodio breve ma significativo, raccontato da Rachel Anderson su TikTok, ha attirato l’attenzione online. La giovane donna ha condiviso la sua esperienza di aver lasciato un primo appuntamento dopo soli due minuti, spiegando le ragioni di questa scelta. Questo racconto, semplice e diretto, ha suscitato discussioni e riflessioni tra gli utenti, diventando rapidamente virale.

È diventato virale il racconto sfogo di una ragazza su Tiktok. Rachel Anderson ha raccontato il suo primo appuntamento con un uomo, abbandonato dopo appena due minuti. Il motivo? L’uomo che aveva incontrato voleva metterla in imbarazzo. L’uomo, infatti, le aveva detto di vestirsi e “comportarsi” come se fosse una giornata di relax a casa, racconta Rachel nel video. Così la donna si mette comoda: tuta, felpa e scarpe da tennis. Poi l’amara sorpresa: una cena in un ristorante raffinato. “Mi sono girata e me ne sono andata”, ha raccontato ancora Rachel, descrivendo il momento come umiliante per lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho capito tutto subito”: abbandona il primo appuntamento dopo due minuti. Il racconto virale di una donna

