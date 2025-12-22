Arezzo, 22 dicembre 2025 – “C’è chi fuma tra i sedili, chi sbeffeggia gli autisti, chi viaggia senza biglietto e chi ci insulta: così non ci sentiamo sicuri”. Lancia un grido d’allarme Luigi Mori, segretario della Filt Cigl e non è il solo. “Condividiamo le stesse preoccupazioni con Csil, Uil Faisa e Ugl”. Le preoccupazioni si concentrano principalmente su due versanti: sicurezza per chi ogni giorno è al volante di un autobus - specie sulle tratte extraurbane - e manutenzione dei mezzi. “Mancano i controlli, attualmente c’è un solo verificatore interno per tre province: Arezzo, Siena e Grosseto; per il resto le verifiche a bordo dei bus sono affidate in convenzione ad un’azienda esterna che opera nei centri urbani, ma no n è sufficiente perché senza controlli capillari e costanti, molte persone ne approfittano per agire senza rispetto nei confronti degli autisti e degli altri passeggeri: c’è chi fuma violando le regole, chi sbeffeggia noi autisti se chiediamo di mostrare il biglietto”, spiega Mori che sollecita l’intervento di Autolinee Toscane “per sanare una situazione che crea disagio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Tanti bus senza gomme invernali”: i sindacati rilanciano l’allarme sicurezza, ma i rischi sono a bordo

