Pompei musica e solidarietà | Soul-Food Vocalist per la Cooperativa sociale ‘Il Tulipano’

Nella suggestiva cornice degli Scavi di Pompei, la Parvula Domus ospita un evento dedicato alla cultura, alla musica e alla solidarietà. La Cooperativa sociale ‘Il Tulipano’ presenta il progetto Soul-Food Vocalist, un’iniziativa che unisce arte e impegno sociale. Una mattinata dedicata alla condivisione, pensata per promuovere valori di inclusione e solidarietà attraverso momenti musicali e culturali.

Tempo di lettura: 3 minuti Mattinata all’insegna della cultura, della musica e della solidarietà presso la Parvula Domus, Fattoria culturale e sociale all’interno degli Scavi di Pompei. Il 30 dicembre si sono incontrati la Cooperativa sociale Il Tulipano e i Soul-Food Vocalist per presentare il concerto del 24 gennaio al Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei, prima tappa dell’ Epico Tour dei quattro artisti di Castellammare di Stabia. Da tempo vicino all’attività artistica dei Soul-Food Vocalist, Pasquale Longobardi, vice presidente dell’Associazione culturale Le Muse – Arte, Musica, Emozioni Pompeiane APS, ha fatto da trait d’union per questo fortunato incontro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pompei, musica e solidarietà: Soul-Food Vocalist per la Cooperativa sociale ‘Il Tulipano’ Leggi anche: “Auguri in Musica e Solidarietà” per Ageop con il coro Cervia Gospel Soul Leggi anche: “Auguri in Musica e Solidarietà” per Ageop con il coro Cervia Gospel Soul La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’«Hallelujah» di Ben Harper a Pompei, tra soul, blues e reggae: musiche curative - Lui canta «Need to know basis» e ti viene in mente Sam Cooke, sceglie un tempo in levare («Finding our way») e pensi alla leggenda del santo fumatore Bob Marley, in altri momenti si trasforma in un ... ilmattino.it Scavi di Pompei. La Boomerango Orkestra chiudono ArcheoJazz, note e suoni tra le rovine di Pompei. #scavidipompei #musica #turisti - facebook.com facebook MUSICA E PERFORMANCE ARTISTICHE nei siti della GRANDE POMPEI per IL PERIODO NATALIZIO x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.