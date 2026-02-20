Terni debutta la rampa del Tulipano | Alternativa al punto di conflitto che impedisce l’uscita dal complesso immobiliare

A Terni, la rampa del Tulipano ha aperto al pubblico, risolvendo il problema di uscita dal complesso immobiliare. La causa principale è la presenza di un punto di conflitto che ostacolava il traffico e la mobilità dei residenti. La nuova rampa, lunga 153 metri, rappresenta un’alternativa concreta per migliorare la viabilità locale. Federico Nannurelli, dirigente del settore governo del territorio, ha firmato la determina che autorizza finalmente l’apertura. La città ora può beneficiare di una strada più sicura e fluida per chi entra e esce dal Tulipano.

La determina del dirigente governo del territorio Federico Nannurelli attesta l'esatta ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite Una rampa dalla lunghezza di 153 metri con benefici diffusi per la viabilità. Il dirigente governo del territorio Federico Nannurelli ha infatti firmato la determina dirigenziale che, di fatto, accende il semaforo verde sull'apertura della via di uscita dal complesso immobiliare del Tulipano. All'esito dell'ultimo sopralluogo – risalente allo scorso 18 febbraio – i tecnici hanno accertato l'avvenuta ed esatta ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite. Pertanto a breve la rampa potrà essere utilizzata dai fruitori.