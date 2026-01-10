Cup Asl ‘un ci s’arriva a fine turno manco col defibrillatore | ore in più a gratis e dignità in saldo

Nei punti Cup dell’Asl Toscana Sud Est, i lavoratori si trovano a svolgere ore extra senza retribuzione aggiuntiva, mentre il salario rimane invariato. Questa situazione evidenzia una disparità tra impegno e riconoscimento, sollevando questioni sulla dignità lavorativa e le condizioni del personale. Un quadro che richiede attenzione per garantire equità e rispetto dei diritti di chi opera nel settore sanitario.

Nei Cup dell’Asl Toscana Sud Est succede una cosa buffa, se ‘un fosse tragica: le ore lavorate si moltiplicano come i pani e i pesci, ma lo stipendio resta sempre quello, fermo come il traffico sulla Due Mari. Le lavoratrici stanno allo sportello più del Santo Patrono in processione, fanno turni che manco in miniera e tengono in piedi la sanità pubblica col nastro adesivo e la buona volontà. E ora, giustamente, gli girano. La Fisascat Cisl ha dichiarato lo stato di agitazione e ha acceso il riflettore: non quello teatrale, ma quello bello grosso, che fa vedere le magagne. Comunicato stampa “Qui ‘un si parla di capricci – dice la segretaria Maria Rosaria Esposito – ma di ore supplementari chieste da anni come se fossero la normalità. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Cup Asl, ‘un ci s’arriva a fine turno manco col defibrillatore: ore in più a gratis e dignità in saldo Leggi anche: Ore supplementari nei Cup Asl, la Cisl accende i riflettori con le testimonianze dirette: “In gioco la dignità del lavoro” Leggi anche: CUP in rivolta: un siamo Babbo Natale, e manco la Befana! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ore supplementari nei Cup Asl, la Cisl accende i riflettori con le testimonianze dirette: “In gioco la dignità del lavoro” - Dopo la proclamazione dello stato di agitazione unitario, la Fisascat Cisl dà voce alle lavoratrici degli sportelli: “Carichi cresciuti negli anni, turni sempre più lunghi e ore in più non riconosciut ... msn.com

Messaggi truffa del finto Cup o della finta Asl: come difendersi - Continuano a circolare anche in Liguria i falsi messaggi che possono preoccupare i cittadini a causa di sedicenti "comunicazioni urgenti" da parte di Asl e Cup, ma sono delle truffe ... msn.com

Cup Asl Tse: su tagli e riorganizzazione, rottura tra azienda e sindacati - Le cooperative che hanno l'appalto di gestione hanno già formalizzato una riduzione oraria e, in alcuni casi, dei licenziamenti di personale. lanazione.it

Arriva il weekend: più movimento, più attenzione Il fine settimana porta con sé voglia di uscire, di respirare aria buona, di salire in montagna. Ed è proprio in questi giorni che, come soccorritori, sentiamo il dovere di ricordare una cosa semplice ma fondamen - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.