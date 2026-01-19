Torna ‘Amore’ di Delbono Un viaggio musicale e lirico che tocca l’anima

Torna ‘Amore’ di Delbono, uno spettacolo che esplora le molteplici sfaccettature dell’amore attraverso musica e lirica. Un viaggio che tocca l’anima, rivelando le emozioni più profonde e le sfumature più intime di questa esperienza universale. Un’occasione per riflettere sul senso dell’amore, tra dolore, gioia e vitalità, in un contesto teatrale che coinvolge e emoziona.

Roma, 19 gen. (askanews) – Lo spettacolo 'Amore' "abbraccia l'amore come è l'amore: doloroso, gioioso, bello, vitale, triste, il vuoto quando non c'è più. Tutte queste cose. Un amore intimo e universale". Descrive così il regista Pippo Delbono, premio Ubu alla carriera, il suo spettacolo, andato in scena in tanti teatri del mondo, dalla Cina, all'Africa, all'Europa tra Portogallo, Italia e non solo, che è al suo 'debutto' a Roma, dal 20 al 25 gennaio, al Vascello. 'Amore' è un viaggio musicale e lirico che tocca le corde dell'anima, un progetto che nasce dall'amore per il Portogallo fra Pippo Delbono e il produttore teatrale Renzo Barsotti e dall'amicizia tra i due.

