Premio Vito Scafidi XX edizione 2026 | scadenza invio fotografie 16 marzo

Cittadinanzattiva APS ha aperto le iscrizioni per la XX edizione del Premio “Buone Pratiche di Educazione alla Sicurezza e alla Salute”, dedicato a Vito Scafidi, il giovane che perse la vita nel 2008 nel crollo del controsoffitto del suo liceo a Rivoli. La scadenza per inviare le fotografie è il 16 marzo. L'associazione invita le scuole a partecipare con progetti e immagini che promuovano la sicurezza nelle scuole.

Cittadinanzattiva APS invita le scuole a partecipare alla XX edizione del Premio "Buone Pratiche di Educazione alla Sicurezza e alla Salute", intitolato dal 2008 a Vito Scafidi, il ragazzo che perse la vita a seguito del crollo del controsoffitto della sua aula nel Liceo "Darwin" di Rivoli (Torino).