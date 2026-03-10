torna anime diverse in arte edizione marzo 2026

Torna l’esposizione “Anime diverse in arte” all’Euro Hotel di Cascina, aperta durante tutto marzo 2026. La mostra comprende opere di pittura, grafica, fotografia e poesia, con l’ingresso gratuito. È organizzata dall’Associazione Arte Pittorica Fotografica – Fotoclub Ulivetoterme e si svolge nei locali dell’hotel, offrendo un’ampia vetrina per diversi linguaggi artistici.

“Anime diverse in arte”: pittura, grafica, fotografia e poesia in mostra all’Euro Hotel di Cascina. L’esposizione, promossa dall’Associazione Arte Pittorica Fotografica – Fotoclub Ulivetoterme, sarà ospitata gratuitamente negli spazi dell’Euro Hotel di Cascina per tutto il mese di marzo 2026. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 14 marzo 2026 alle 17.30 all’hotel di viale Europa 6, a Cascina. La mostra, intitolata “Anime diverse in arte”, propone un percorso artistico che unisce pittura, grafica, fotografia e poesia, mettendo insieme sensibilità e linguaggi espressivi differenti. L’obiettivo è quello di valorizzare il dialogo tra forme artistiche diverse e offrire al pubblico uno spazio di incontro tra creatività e sperimentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

