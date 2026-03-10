Torino vs Parma ventinovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Torino e Parma si gioca nella ventinovesima giornata della Serie A 20252026. I granata cercano punti fondamentali per la salvezza, mentre i ducali puntano a consolidare la propria posizione in classifica. Le probabili formazioni sono state annunciate e la partita sarà trasmessa sui canali sportivi dedicati. È un match importante per entrambe le squadre in questa fase finale del campionato.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I granata sono in piena bagarre salvezza, mentre i ducali sono vicini alla permanenza nella massima categoria. Torino vs Parma si giocherà venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. T ORINO VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il momento attuale dei granata non è dei più felici: sconfitta nell’ultimo turno contro il Napoli, e tifoseria in aperta contestazione. La squadra di D’Aversa ha 30 punti che non lasciano tranquilli, avendo quattro punti di distacco proprio dal Parma, dodicesimo con 34 punti. La vittoria contro i ducali è d’obbligo per cercare di salvare la stagione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Torino vs Parma, ventinovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Carrarese vs Palermo, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Spezia-Monza, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Napoli-Sporting CP 2-1: gol e highlights | Champions League Una selezione di notizie su Torino vs Parma ventinovesima giornata... Temi più discussi: Dove vedere Torino-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; SERIE A ENILIVE | TORINO-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Serie A Enilive 2025/26, il calendario completo; Diffidati Napoli in Serie A, ecco i giocatori a rischio squalifica. Dove vedere Torino-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe info su Torino-Parma, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A: tutto ciò che c'è da sapere, incluse le formazioni, il canale tv e la copertura streaming. goal.com Torino, venerdì arriva il Parma: emiliani a caccia del sesto risultato utile di filaIl Parma si appresta ad affrontare la sfida in programma venerdì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Se fino a poche settimane fa si trovava immischiato nel gruppone che tuttora sta lot ... toronews.net Le zone di Torino in cui l'aria è irrespirabile - facebook.com facebook Torino, dai pc Olivetti ai sedili, Lear Fulchir riparte dal Piemonte con la Lear di Grugliasco: «Assumo tutti i 368 operai» x.com