Spezia-Monza ventinovesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella ventinovesima giornata di Serie B 20252026 si affrontano Spezia e Monza. La partita si svolge in Liguria, dove i padroni di casa cercano di migliorare la loro posizione in classifica, mentre gli ospiti, già molto avanti in campionato, puntano a consolidare il loro vantaggio. La sfida sarà trasmessa su canali sportivi dedicati e piattaforme streaming.

Le probabili formazioni di Spezia-Monza: il costo del Settore OspitiLa sfida Spezia-Monza, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, sarà trasmessa su DAZN in streaming live e on demand e su LaB Channel su Prime Video. Le quote di Spezia-Monza. La vittoria ... monza-news.it

Pronostico Spezia vs Monza – 7 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Spezia e Monza si giocherà il 7 Marzo 2026 alle 15:00 presso lo Stadio Alberto Picco. È un match che promette equilibrio tattico e ... news-sports.it

LO SPEZIA PAREGGIA 2-2 ALL'EUGANEO CONTRO IL PADOVA La classifica resta complicata e l’avvicinamento alla sfida contro il Monza non offre segnali particolarmente rassicuranti. - facebook.com facebook

Apre la vendita dei biglietti per Spezia-Monza di sabato x.com