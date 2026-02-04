Più sbirri morti più orfani Scritte choc all’Università di Torino
Sui muri dell’Università di Torino sono apparsi scritte minacciose e offensive. Messaggi come “Più sbirri morti, più orfani” e “+ sbirri orfani + orfani + vedove” sono stati trovati negli spazi occupati dell’ateneo. I graffiti esprimono odio contro le forze di polizia e si sono manifestati poco prima di una manifestazione di solidarietà a favore di Askatasuna, tenutasi sabato scorso. La polizia sta indagando per capire chi si trovi dietro a queste scritte.
Sui muri dell’Università di Torino non è comparsa semplice vernice, ma messaggi pericolosi. “+ sbirri orfani + orfani + vedove”, “+ pirati – sbirri”, “Free Gaza Dalla terra al mare Sappiamo da che parte stare”: slogan che parlano il linguaggio dell’odio e della violenza, affiorati negli spazi occupati dell’ateneo alla vigilia della manifestazione di sostegno ad Askatasuna andata in scena sabato scorso. Non scritte isolate, né la solita bravata da collettivo in cerca di visibilità. È questo il punto che il ministro dell’Università Anna Maria Bernini ha voluto chiarire in un intervento su X, accompagnato dalle fotografie delle frasi comparse sui muri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Gaza, Max Planck Institute avverte: "Calo della speranza di vita a 40 anni, genocidio ha causato oltre 78mila morti dirette, sempre più orfani"
Genova Antifascista, il decalogo “anti-sbirri” e il quartiere che non li tollera più
A Genova, il quartiere si sta stancando delle provocazioni dei gruppi antifascisti.
