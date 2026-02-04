Più sbirri morti più orfani Scritte choc all’Università di Torino

Sui muri dell’Università di Torino sono apparsi scritte minacciose e offensive. Messaggi come “Più sbirri morti, più orfani” e “+ sbirri orfani + orfani + vedove” sono stati trovati negli spazi occupati dell’ateneo. I graffiti esprimono odio contro le forze di polizia e si sono manifestati poco prima di una manifestazione di solidarietà a favore di Askatasuna, tenutasi sabato scorso. La polizia sta indagando per capire chi si trovi dietro a queste scritte.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.