In centro si accende la luce | Illumineremo tutti i portici e i palazzi della cultura

In centro si accendono le luci: i portici e i palazzi della cultura, come il teatro Bonci, la Biblioteca Malatestiana e piazza del Popolo, saranno illuminati. Gli interventi riguardano le strutture che si trovano in condizioni di disagio, con alcune parti scrostate e danneggiate, e mirano a valorizzare gli spazi cittadini. L’obiettivo è rendere visibili e accessibili questi luoghi storici durante le ore serali.

I negletti portici cittadini, alcuni annosamente in non felici condizioni, scrostati e deturpati – dal teatro Bonci alla Biblioteca Malatestiana e a piazza del Popolo – verranno illuminati. Sarà l’intervento più visibile di quelli che saranno realizzati con l’hub urbano. Parolina magica entrata nel circuito degli amministratori, ma ancora sconosciuta ai non addetti ai lavori. Assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari, ci spiega che cosa è l’hub urbano e dove verrà realizzato in città? "Uno strumento promosso dalla Regione per rilanciare il commercio nei centri cittadini. Si basa su un’alleanza tra Comune, associazioni di categoria e imprese in un progetto di riqualificazione, promozione e sostegno alle attività economiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le immagini sacre su palazzi e porticiC’è un piccolo museo a cielo aperto, di cui ormai ci accorgiamo poco: sono le immagini sacre collocate sotto i portici e sui palazzi del centro.

