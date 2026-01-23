Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan fiducia al Max Cardinale vota Allegri Il futuro è suo

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, si segnala la conferma di Allegri come allenatore del Milan, con il presidente Cardinale che ha espresso fiducia nel tecnico. La decisione riflette l’intento del club di proseguire nel percorso attuale, puntando sulla stabilità e sulla continuità. La notizia apre un focus sulle ultime evoluzioni di mercato e sulle prospettive future dei rossoneri.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il mercato dell'Inter. Perisic è pronto a tornare. Juve vai col 9. En Nesyri a un passo. Girandola Napoli: via Lucca e Lang, ecco Giovane. Milan, fiducia al Max. Cardinale vota Allegri. Il futuro è suo. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, carica Cardinale: blitz a Milanello”Oggi la Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina a un aggiornamento sul Milan, evidenziando la visita di Cardinale a Milanello.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri spietato. Milan al primo tiro segnati 12 gol”Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 7 gennaio 2026, si affrontano le recenti performance del Milan, con Allegri che mostra fermezza e determinazione.

