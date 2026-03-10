Una foto senza maschera di TonyPitony, il cantante che ha partecipato al recente festival di Sanremo, è diventata virale online. L’immagine ha suscitato un acceso dibattito sui social network, con molti utenti che hanno iniziato a confrontarsi sulla sua identità. Nel frattempo, la questione ha attirato l’attenzione di Matteo Salvini, coinvolto nella discussione che si è sviluppata sui vari canali digitali.

Un’immagine virale ha scatenato un dibattito imprevisto sui social network, dove l’identità di TonyPitony, il cantante mascherato protagonista del recente festival di Sanremo, è al centro di una polemica che coinvolge direttamente Matteo Salvini. La foto pubblicata su X dall’utente Lorenzo Mega mostra un uomo scoperto, e la somiglianza con il leader della Lega ha generato un’ondata di commenti ironici. Lo stesso ministro ha risposto con leggerezza alla situazione, trasformando il giallo in una battuta condivisa. Non esiste alcuna conferma ufficiale sull’identità reale del soggetto ritratto nello scatto, ma la reazione del pubblico è stata immediata e massiccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TonyPitony senza maschera: la foto virale che assomiglia

